В Институте по изучению войны высказали рассуждения о том, как на Россию повлияет провал собственных же попыток якобы "защитить" Донбасс. Ведь все прекрасно понимают, что контрнаступательная операция идет полным ходом. Украина однозначно выйдет на границы 1991 года.

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На Путина "лают" свои же ставленники

Составители отчета отметили, что у Путина существует риск потерять поддержку бывших промежуточных лидеров псевдореспублик, а также ветеранов. А все потому, что российские войска не способны отодвинуть защитников Украины к западу от Донецка. Мол, эта слабость не позволяет "защитить" Донбасс.

Прямо критиковать действия диктатора взялся тот же Игорь Гиркин. Руководитель осады Славянска в 2014 году сейчас жалуется на действия Путина. Он обвиняет президента России в том, что его войско не способствует защите жителей Донбасса. И это, несмотря на то, что "специальная военная операция" якобы для этого и задумывалась. На самом деле нет!

Гиркину не понравилось заявление Путина о "стабильном" ходе этой так называемой "СВО". Боевик отмечает, что только для диктатора и его ручного министерства обороны существует хоть какой-то успех в войне против Украины. Сам Гиркин его не видит.

Присоединился к критике также бывший так называемый высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр Ходаковский. "Министр" безопасности отметил, что длительное правление Путина не было полностью успешным. Он также обратил внимание на коррупционные схемы вокруг реконструкции разрушенного россиянами Мариуполя. Ходаковский отметил, что Путин "наследовал достаточно коррумпированное общество". И это он не может исправить простым устранением начальника генштаба России Валерия Герасимова. Заметим, что официально этого диктатор так и не сделал.

Критические настроения будут только расти

В Институте отметили, что критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма, если сравнивать с предыдущими нападками на Кремль. Кроме того, соответствующие заявления могут демонстрировать разногласия между настроенной на войну "ДНР" и ветеранскими общинами и самим Путиным.

Напомним, что еще несколько месяцев назад назревали конфликты и между двумя псевдореспубликами. Тогда сетью распространялось видео, на котором боевики из "ЛНР" выступали против того, чтобы гибнуть за "ДНР". Такие себе братские республики.

В заключение аналитики подчеркнули: Путин не смог достичь своей цели захватить Киев. Он не смог "спасти" людей на Донбассе. Более того, не достиг локальных военных целей в регионе. Поэтому условия, выдвинутые диктатором для длительной войны, могут лишь выбить землю из-под его ног. Его усилия еще больше поставят под сомнение. Да и сам он вряд ли сможет успокоить военных блогеров, понимающих, что риторика Кремля существенно отличается от реальности.

Международные обозреватели заметили, что Путин все чаще покидает свой бункер. Как отметили журналисты, диктатор из Кремля не просто так появляется на публике. Он это делает для того, чтобы продемонстрировать, что здоровый, бдительный и все еще может управлять своей страной. Но все эти выступления с размахиванием бокала в очередной раз доказали, что он тотально потерял рассудок и здравый смысл. Впрочем, это давно уже не новость для нас.