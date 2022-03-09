ВСУ попросили журналистов помечать служебные машины исключительно надписью "PRESS"
9 марта 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:телеграм ВСУ
Журналисты ежедневно сражаются на информационном фронте. Впрочем, есть и те, кто работает на поле боя, рискуя своей жизнью.
Чтобы обезопасить представителей СМИ, Вооруженные силы Украины обратились к ним с просьбой.
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Уважаемые журналисты, убедительно просим вас помечать ваши служебные машины исключительно надписью "PRESS",
– попросили ВСУ.
Дело в том, что "TV" при разных обстоятельствах может считываться, как буква "V". Ее используют для обозначения вражеской техники.
ВСУ обратились к журналистам с просьбой / Фото из телеграма ВСУ
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