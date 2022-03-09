ВСУ попросили журналистов помечать служебные машины исключительно надписью "PRESS"

9 марта 2022 , 17:40
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Источник:

телеграм ВСУ

Журналисты ежедневно сражаются на информационном фронте. Впрочем, есть и те, кто работает на поле боя, рискуя своей жизнью.

Чтобы обезопасить представителей СМИ, Вооруженные силы Украины обратились к ним с просьбой.

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Уважаемые журналисты, убедительно просим вас помечать ваши служебные машины исключительно надписью "PRESS",
– попросили ВСУ.

Дело в том, что "TV" при разных обстоятельствах может считываться, как буква "V". Ее используют для обозначения вражеской техники.

ВСУ обратились к журналистам с просьбой / Фото из телеграма ВСУ

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Автор: Марта Касіянчук