Детонация длилась 5 часов: новые детали поражения склада БК возле Мариуполя

Неподалеку временно оккупированного Мариуполя дроны поразили большой российский склад БК. Это уже вторая атака подряд в логистическом треугольнике Мелекино – Портовское – Рыбацкое.

Детонацию после поражения склада с боеприпасами слышал весь Мариуполь, хотя место попадания было в 15 километрах. Подробнее об атаке дронами 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мощные удары по российским складам

В ночь на 13 августа на хуторе Глубокое, что недалеко от оккупированного Мариуполя, прилетело по российскому складу боеприпасов. Это был довольно большой склад, на котором хранилось немало БК.

Поражение произошло около полуночи, а детонация раздавалась до 5 утра. На этом складе россияне, в частности, сохранили ракеты для перезарядки ПВО. Есть предварительная информация, что одна из систем ПВО была повреждена. К сожалению, детальных данных о потерях еще нет,

– рассказал Петр Андрющенко.

Фактически это продолжение атаки, которая началась в ночь на 12 августа. Тогда также поразили склад с БК в поселке Мелекино – примерно в четырех километрах от склада в Глубоком.

"Весь Мариуполь и Мариупольский район слышал вчерашнюю детонацию. От границы Мариуполя до точки попадания примерно 15 километров, то есть можно представить, каким мощным был склад и удар, что через такое расстояние люди слышали детонацию и даже вибрацию в домах", – отметил Андрющенко.

По данным советника мэра Мариуполя, две ночи подряд удары наносили дронами. Российская ПВО справиться с ними не могла. Оно и не удивительно, ведь в ночь на 12 сентября россияне сообщали о 70 дронов, а в ночь на 12 сентября – о 50.

Данные о месте расположения складов поступили от Мариупольского сопротивления. К слову, поражения российских военных объектов – это напоминание мариупольцам, которые оказались в оккупации, о том, что Украина обязательно вернет захваченные россиянами территории.