ВСУ пошли в контратаку и отбили Камышеваху, – Арестович о надломе врага

Украинские защитники 27 мая пошли в контрнаступление в Луганской области и отбили Камышеваху. Оккупанты наступали на нее, чтобы окружить Лисичанск.

Однако сейчас в рядах россиян чувствуется надлом. Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Российские оккупанты сокращают наступление

Арестович рассказал, что в направлении от Изюма до Северодонецка происходят интересные изменения. Российские войска стали там немного выдыхаться.

Очень интересное явление происходит. Они тыкались по всем направлениям, наступали, как могли, везде. А сейчас они начали только на отдельных направлениях двигаться, пытаются сосредотачиваться, сконцентрировать силы. То есть не широким фронтом, а узким,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, как всегда, захватчики концентрируют туда удары авиации и артиллерии и пытаются продавить украинских военных. Однако у них ничего не удается.

"Однако сокращение фронта, это наступление – это признаки того, что они слегка выдыхаются", – заметил Арестович.

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ВСУ отбили Камышеваху

Арестович рассказал, что много говорили о том, что в Северодонецке россияне захватили автовокзал и гостиницу "Мир".

"Однако те, кто знают, те знают, что это – самая отдаленная окраина города. То есть они фактически в лесу расположены, на окраине города, 2 последних здания. Их взяли. Вот, и вокруг них продолжаются бои. Сказать, что это – прорыв в город, невозможно, хотя такие попытки были", – отметил советник главы ОП.

К примеру, 28 мая, по его словам, российские оккупанты пытались заходить со стороны аэродрома. Однако наши отважные защитники снова по ним ударили.

"На одном направлении 500 метров им удалось пройти и где-то там закрепиться. Но опять же, они там получили, и сейчас есть вопрос – они уже откатились, или дальше продолжаются бои", – добавил Арестович.

Кроме этого, 27 мая бойцы ВСУ ходили в Камышеваху. Арестович рассказал, что это один из населенных пунктов Луганщины, который расположен севернее Попасной. Туда оккупанты "радостно наступали", чтобы окружить Лисичанск.

И наши контратаковали и отбили Камышеваху. Наши войска там в контратаку идут, собственно. Ну в общем-то посмотрим, но я с осторожным оптимизмом говорил бы, что некоторые признаки надлома российской группировки на этом направлении начали давать о себе знать,

– подчеркнул советник главы ОП.

Арестович подытожил, что сделал такой вывод, ведь захватчики сужают темпы и масштабы своих действий.

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