Однако недавний успех СОУ в Курской области может быть только началом. Подробнее об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Наступление ВСУ на Курщине

Украинские военные прорвали оборону россиян в Курской области. Силам обороны удалось продвинуться на 5 километров вглубь российской территории.

Так, в российских телеграмм-каналах пишут, что в населенном пункте Уланок, что к юго-востоку от Суджи, было расположено командование 810-й бригады. Из-за успешных наступательных действий ВСУ, им пришлось лихорадочно хоронить их комбрига.

Для россиян было сложно удерживать это направление. Там есть железная дорога, которая из Суджи ведет в Белгород, и вдоль нее двигались несколько наших батальонов тактических групп, взяли под контроль Черкасскую Конопельку, которая была в серой зоне. Бои идут в районе Уланка,

– рассказал Роман Свитан.

Где идут бои на Курщине: посмотрите на карте

По словам военного эксперта, украинским военным за последние сутки удалось выполнить важные задачи.

"Мы расширили контроль на этом очень важном направлении, который ведет в сторону Белгорода, а также снизили давление на Гуево. Движение в тыл российской группировки, которая выходила на Гуево, дает контроль над основной логистической цепью в сторону Суджи. Надо было их напугать, и напугали мы их несомненно", – заметил Свитан.

Дальнейшие действия украинских военных будут зависеть от наличия сил и средств.

"Не исключаю, что это мог быть обманный ход. То есть основной удар или расширение может быть в другом месте. Поэтому еще впереди для россиян будет "сюрприз", – добавил полковник запаса.

Какова ситуация в Донецкой области

За последнюю неделю интенсивность российских атак снижается. Это касается и самого горячего направления на фронте.

Они очень затормозили. В частности, на Покровском направлении россияне "зависли" в невыгодном для себя положении. Они оказались под ударами с флангов и техника просто не доползает до Покровска,

– отметил Свитан.

Украинская артиллерия и дроны эффективно уничтожают вражескую технику. Это создает дополнительные проблемы для оккупантов, ведь подтягивание новой техники на это направление является опасным – ее так же легко могут поразить еще по дороге.

"Россияне просто не дожали. Им не хватило сил, средств и резервов, потому что мы связали их в районе Курской области. Сейчас у них очень плохая тактическая ситуация на линии фронта", – подчеркнул военный эксперт.

Если у Украины появятся новые силы и средства, то продвижение россиян в районе Покровска можно остановить полностью.