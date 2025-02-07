Однак нещодавній успіх СОУ на Курщині може бути лише початком. Детальніше про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Наступ ЗСУ на Курщині

Українські військові прорвали оборону росіян у Курській області. Силам оборони вдалося просунутися на 5 кілометрів вглиб російської території.

Так, у російських телеграм-каналах пишуть, що у населеному пункті Уланок, що на південний схід від Суджі, було розташоване командування 810-ї бригади. Через успішні наступальні дії ЗСУ, їм довелося гарячково ховати їхнього комбрига.

Для росіян було складно утримувати цей напрямок. Там є залізниця, яка з Суджі веде до Бєлгорода, і вздовж неї рухалися кілька наших батальйонів тактичних груп, взяли під контроль Черкаську Конопельку, яка була у сірій зоні. Бої йдуть в районі Уланка,

– розповів Роман Світан.

Де тривають бої на Курщині: перегляньте на карті

За словами військового експерта, українським військовим за останню добу вдалося виконати важливі завдання.

"Ми розширили контроль на цьому дуже важливому напрямку, який веде у бік Бєлгорода, а також знизили тиск на Гуєво. Рух в тил російського угруповання, яке виходило на Гуєво, дає контроль над основним логістичним ланцюгом у бік Суджі. Треба було їх налякати, і налякали ми їх безсумнівно", – зауважив Світан.

Подальші дії українських військових залежатимуть від наявності сил та засобів.

"Не виключаю, що це міг бути обманний хід. Тобто основний удар чи розширення може бути в іншому місці. Тож ще попереду для росіян буде "сюрприз", – додав полковник запасу.

Яка ситуація на Донеччині

За останній тиждень інтенсивність російських атак знижується. Це стосується і найгарячішого напрямку на фронті.

Вони дуже загальмували. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни "зависли" у невигідному для себе становищі. Вони опинилися під ударами з флангів і техніка просто не доповзає до Покровська,

– зауважив Світан.

Українська артилерія та дрони ефективно знищують ворожу техніку. Це створює додаткові проблеми для окупантів, адже підтягування нової техніки на цей напрямок є небезпечним – її так само легко можуть уразити ще дорогою.

"Росіяни просто не дотиснули. Їм не вистачило сил, засобів та резервів, бо ми зв'язали їх в районі Курської області. Зараз у них дуже погана тактична ситуація на лінії фронту", – наголосив військовий експерт.

Якщо в України з'являться нові сили та засоби, то просування росіян в районі Покровська можна зупинити повністю.