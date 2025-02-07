6 лютого Курській операції виповнилося 6 місяців. Президент Зеленський назвав головні її здобутки. Серед них – внесок у захист Сум та Харкова та поповнення обмінного фонду полоненими російськими військовими, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Сили оборони просунулися вперед на Курщині

За даними Інституту вивчення війни, українські сили розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у Курській області та просунулися до п'яти кілометрів на південний схід від Суджі. Це доводять геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого. Вони показують, що Сили оборони нещодавно мали просування на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку.

Міноборони Росії визнало, що ЗСУ у складі двох механізованих батальйонів бронехетніки здійснили атаки у декілька хвиль в напрямку Черкаської Конопельки та Уланку (на південний схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028). Водночас у звіті окупантів зазначається, що, мовляв, атаки українців були відбиті.

Тим часом російські воєнкори зазначили, що ЗСУ атакували 30 – 50 одиницями бронетехніки з Махнівки в напрямку Черкаської Конопельки, Фанасеєвки та Уланку і мали успіх.

Російський воєнкор, пов’язаний із Кремлем, заявив, що українські війська захопили Черкаську Конопельку, але два інших блогери спростували цю заяву. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили прорвалися до Уланку або навіть захопили його, але інші джерела також спростовували ці заяви. ISW ще не виявив геолокаційних доказів того, що українські сили діють в Уланку.

Зверніть увагу! 6 лютого український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно трохи просунулися в лісистій місцевості на південний захід від Курилівки.

Ворожі воєнні блогери підкреслюють, що Україна розпочала атаки на південний схід від Суджі, скориставшись із поганих погодних умов, які ускладнили використання російських безпілотників у цьому районі.

Деякі російські воєнкори висловили стурбованість тим, що подальше українське просування в Курській області може загрожувати тиловим районам угруповання російських сил, які атакують Гуєво (на південь від Суджі), і ускладнити можливість Росії перекрити українські наземні лінії зв'язку в межах плацдарму.

До слова, раніше президент Зеленський неодноразово підкреслював важливість українського плацдарму на Курщині у майбутніх переговорах з Росією. Глава держави зауважив, що він зацікавлений у вимогах Москви щодо Курської області в рамках дипломатичного врегулювання війни, підкресливши стабільну позицію ЗСУ в регіоні.