Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, какое событие может стать решающим для краха Путина.

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Без запасных вариантов

Россия была так уверена в своей победе, что даже военное руководство не рассматривало никаких планов "Б". Это объясняется тем, что исторически российская армия не была субъектной, отметил Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что она всегда была под строгим контролем, поскольку политическое руководство страны понимало ее силу. А все высокопоставленные чины, непосредственно руководящие войском, прошли специфический отбор.

"Апофеоз этого отбора – Шойгу. Недаром Пригожин так его потролил, пригласив на линию фронта, учитывая его опыт. Шойгу в армии не служил и даже не знает, как читать штабные карты", – привел пример спикер.

Вместе с этим оппозиционный журналист отметил, что были высокопоставленные военные, которые четко понимали – России не выиграть войну против Украины. Но и они не составляли никаких запасных вариантов на случай, когда что-нибудь пойдет не так.

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Клеймо "Путин – дурак"

Яковенко предполагает, что сейчас в России ведутся разговоры, что делать дальше. Впрочем, он не предусматривает серьезных шагов со стороны того же Генштаба по изменению политической ситуации. Даже после поражения возможны только какие-либо колебания в армии. Но самое главное – может быть сведена на нет поддержка Путина в так называемом внутреннем войске, которое значительно больше того, что воюет на фронте.

"Это ФСО, ФСБ, Росгвардия. У них может быть ощущение, что царь – ненастоящий. Царь – дурак, который развалил Россию. Но здесь сложно угадать, поскольку то, что происходит в головах силовиков – не имеет шанса быть изученным. Там происходит мгновенная инверсия", – отметил эксперт.

Он отметил важное событие, которое может ускорить этот процесс – деоккупация Крыма. Путин начал войну, когда эта территория, а также часть Донецкой и Луганской областей, были под российской оккупацией. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не собирается освобождать их военным путем. То есть российским властям ничего не угрожало.

Верхушка прекрасно чувствовала себя: дети и капиталы – на Западе, здесь можно все воровать – жизнь в шоколаде, и вдруг один дурак начал войну, все всё потеряли. Сейчас все под санкциями. Если Крым вернется в Украину – это будет справка с печатью,

– сказал Яковенко.

Более того – деоккупация Крыма станет еще и очевидным признаком недальновидности Путина и краха его поддержки, подчеркнул оппозиционный журналист.

"Это будет очевидный признак, что Путин – дурак. Конечно, это и так всем было понятно, но нужно было видимое доказательство, клеймо, которое будет проступать у него на лбу. То есть это будет такая печать, которую выдаст украинская армия Путину, что он дурак. Не заметить этого будет невозможно", – резюмировал он.

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