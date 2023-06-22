Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, за текущие сутки ситуация не изменилась.
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Какая обстановка на Юге
На Юге пришествие наших сил обороны продолжается, мы равномерно продвигаемся вперед, имеем частичные фурроры, оттесняем противника и выравниваем фронт.
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции,
– отметила Маляр.
Также она добавила, что захватчики имеют большие потери.
Что происходит на Востоке
На Востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия. Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Мариинском направлениях.
Однако Маляр подчеркнула, что враг не продвинулся ни на один метр. По всем направлениям продолжаются бои.
Самые тяжелые, в частности, на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области. Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах,
– отметила заместитель главы Минобороны.
Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что контрнаступление ВСУ происходит по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможность прийти в себя. Гуменюк также сказала, что оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим.