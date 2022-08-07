ВСУ продолжают уничтожать российского оккупанта

Да, наши воины доносят захватчику, которых на украинской земле никто не ожидал. К примеру, за минувшие сутки ВСУ уничтожили немало складов БК и баз россиян.

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Всего в течение суток Вооруженные Силы Украины прошли 5 баз, 3 состава БК и 2 КП российского противника.

Макеевка, Донетчина – БК

Снежное (район), Донетчина – база

Донецк – база

Херсон (район) – БК + база

Чернобаевка (район), Херсонщина – 2 командных пункта

Гладовка (район), Херсонская – база

Пологовский район, Запорожье – база

Энергодар (район). Запорожье – БК

Статистика потерь в сутки

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 кафиров и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:

3 танка;

4 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы;

5 средств ПВО;

6 беспилотников;

8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единица спецтехники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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