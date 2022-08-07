ВСУ продолжают уничтожать российского оккупанта
Да, наши воины доносят захватчику, которых на украинской земле никто не ожидал. К примеру, за минувшие сутки ВСУ уничтожили немало складов БК и баз россиян.
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Всего в течение суток Вооруженные Силы Украины прошли 5 баз, 3 состава БК и 2 КП российского противника.
- Макеевка, Донетчина – БК
- Снежное (район), Донетчина – база
- Донецк – база
- Херсон (район) – БК + база
- Чернобаевка (район), Херсонщина – 2 командных пункта
- Гладовка (район), Херсонская – база
- Пологовский район, Запорожье – база
- Энергодар (район). Запорожье – БК
Статистика потерь в сутки
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 кафиров и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:
- 3 танка;
- 4 боевые бронированные машины;
- 3 артиллерийские системы;
- 5 средств ПВО;
- 6 беспилотников;
- 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 1 единица спецтехники.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
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