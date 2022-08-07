ЗСУ продовжують нищити російського окупанта

Так, наші воїни доносять загарбнику, що їх на українській землі ніхто не чекав. Наприклад, за минулу добу ЗСУ знищили чимало складів БК і баз росіян.

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Загалом протягом доби Збройні Сили України мінуснули 5 баз, 3 склади БК та 2 КП російського противника.

Макіївка, Донеччина – БК

Сніжне (район), Донеччина – база

Донецьк – база

Херсон (район) – БК + база

Чорнобаївка (район), Херсонщина – 2 командних пункти

Гладівка (район), Херсонщина – база

Пологівський район, Запоріжжя – база

Енергодар (район). Запоріжжя – БК

Статистика втрат за добу

Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 300 окупантів та знищили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема:

3 танки;

4 бойові броньовані машини;

3 артилерійські системи;

5 засобів ППО;

6 безпілотників;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спецтехніки.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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