ЗСУ продовжують нищити російського окупанта
Так, наші воїни доносять загарбнику, що їх на українській землі ніхто не чекав. Наприклад, за минулу добу ЗСУ знищили чимало складів БК і баз росіян.
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Загалом протягом доби Збройні Сили України мінуснули 5 баз, 3 склади БК та 2 КП російського противника.
- Макіївка, Донеччина – БК
- Сніжне (район), Донеччина – база
- Донецьк – база
- Херсон (район) – БК + база
- Чорнобаївка (район), Херсонщина – 2 командних пункти
- Гладівка (район), Херсонщина – база
- Пологівський район, Запоріжжя – база
- Енергодар (район). Запоріжжя – БК
Статистика втрат за добу
Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 300 окупантів та знищили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 4 бойові броньовані машини;
- 3 артилерійські системи;
- 5 засобів ППО;
- 6 безпілотників;
- 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 одиницю спецтехніки.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
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