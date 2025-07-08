Речь идет именно о создании буферной зоны. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что на других направлениях, в частности на Востоке, враг достиг лишь минимальных тактических успехов.

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Зачем ВСУ буферная зона на территории России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России, "сковывая" значительное количество противника.

Однако мы не только сковываем врага. Говорится о создании буферной зоны. Надо понимать, что если мы контролируем чужую территорию, ракеты, снаряды и мины летят не к нам. Важно, чтобы эта зона была больше и шире, чтобы наше население не страдало,

– подчеркнул Грабский.

Он отметил, что такую же стратегию имеет и противник в Сумской и Харьковской областях. Именно это можно назвать логикой войны и логикой боевых действий. Силы обороны же делают колоссальную работу, ведь не только держат оборону на других направлениях, но и атакуют противника у него на территории.

Интересно! Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук сообщил, что украинские военные полностью контролируют населенный пункт Титчино в Курской области. Именно война на полях страны-агрессора очень истощает противника.

По словам военного эксперта, на некоторых участках фронта противнику удалось продвинуться, но не достичь оперативного преимущества и прорвать линию обороны ВСУ. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении, а также в районе Константиновки и Часового Яра. По наступлению на Днепропетровщину – россияне не имеют возможности сосредоточить там достаточно сил и средств.

Грабский добавил, что несмотря на все оккупантам важно показать свои успехи обществу, которое уже задумывается над тем, для чего России война. Поэтому Кремль и использует психологическую-информационную составляющую для гиперболизации тактических достижений.

Кстати, по сообщению Сырского, на Покровском направлении украинские военные ежедневно отбивают до 30 штурмов. Более того, защитникам удалось освободить около 16 квадратных километров вблизи города.