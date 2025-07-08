Мовиться саме про створення буферної зони. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що на інших напрямках, зокрема на Сході, ворог досягнув лише мінімальних тактичних успіхів.

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Навіщо ЗСУ буферна зона на території Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили відновлюють позиції та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії, "сковуючи" значну кількість противника.

Однак ми не лише сковуємо ворога. Мовиться про створення буферної зони. Треба розуміти, що якщо ми контролюємо чужу територію, ракети, снаряди і міни летять не до нас. Важливо, щоб ця зона була більшою та ширшою, щоб наше населення не страждало,

– наголосив Грабський.

Він зазначив, що таку ж стратегію має і противник в Сумській та Харківській областях. Саме це можна назвати логікою війни та логікою бойових дій. Сили оборони ж роблять колосальну роботу, адже не лише тримають оборону на інших напрямках, а й атакують противника в нього на території.

Цікаво! Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук повідомив, що українські військові повністю контролюють населений пункт Тітчине в Курській області. Саме війна на полях країни-агресорки дуже виснажує противника.

За словами військового експерта, на деяких ділянках фронту противнику вдалось просунутись, але не досягнути оперативної переваги та прорвати лінію оборони ЗСУ. Найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку, а також в районі Костянтинівки та Часового Яру. Щодо наступу на Дніпропетровщину – росіяни не мають змоги зосередити там достатньо сил та засобів.

Грабський додав, що попри все окупантам важливо показати свої успіхи суспільству, яке вже замислюється над тим, для чого Росії війна. Тому Кремль і використовує психологічну-інформаційну складову для гіперболізації тактичних досягнень.

До речі, за повідомленням Сирського, на Покровському напрямку українські військові щодня відбивають до 30 штурмів. Ба більше, захисникам вдалося звільнити близько 16 квадратних кілометрів поблизу міста.