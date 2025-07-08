Ситуація дійсно важка, ворог накопичив ресурси. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що окупанти перегруповуються.

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Настав вирішальний момент

Чимало підрозділів росіян "стерті", тому вони були змушені їх переформатовувати, додавати новобранців чи перекидати людей, які вижили, до інших підрозділів. Можна сказати, що зараз починається наступний етап цієї жорстокої війни.

Підтримка Сил оборони, пропаганда добровільного рекрутингу до війська – є критично важливими. За словами Дмитра Жмайла, 2025 рік зможе приблизно спрогнозувати, які шанси на перемогу маємо або ми, або росіяни.

Тому зараз, без перебільшення, дійсно ключовий момент: або видихнуться росіяни й ми переламаємо їх, або вони зможуть прорватися і вийти на оперативний простір,

– додав він.

Отже, якою б важкою не була ситуація, але Україна точно має шанс вистояти. Теза про те, що росіяни нібито перемагають не є правдивою. Вони справді займають певні села, хутори, але з огляду на втрати, це не можна назвати перемогою.

Зауважимо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що упродовж червня 2025 року росіяни намагалися розбалансувати систему оборони України, але ситуацію вдалося стабілізувати. Ворог нарощує виробництво озброєння, зокрема ракет і дронів. Також Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони за місяць уразили 2864 цілей противника.