Ударные подразделения Сил обороны Украины продвинулись на Мелитопольском направлении более чем на 1 километр вдоль линии фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, пишет 24 Канал.

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На направлении Новоселка – Урожайное сейчас горячая ситуация

Он отметил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция Сил обороны группировки "Таврия".

По его словам, противник сосредотачивает основные усилия на удержании ротных опорных пунктов, а также концентрирует значительные усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Валерий Шершень рассказал, что продолжается тяжелая работа украинских военных на направлении Новоселка – Урожайное. Там, как говорит спикер, активно и горячо.

Враг активно применяет БпЛА, в частности ночью атаковал "Ланцетами".

Оккупанты проигрывают огневой контроль

Также наши ударные подразделения имеют значительный объем работы по наступательным действиям и мероприятиям, которые связаны с ними, на направлении Великая Новоселка – Старомайорское.

Валерий Шершень рассказал, что украинские военные закрепляют на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, он пояснил, что село Старомайорское, которое возвышается над пересеченной местностью, – это важная господствующая точка для огневого контроля. Туда, по его словам, оккупанты подтянули резервы, но проигрывают огневой контроль. Шершень подчеркнул, что на этом направлении наши ударные подразделения доминируют.

Россияне не смогли вернуть утраченные позиции

Спикер отметил, что на Шахтерском направлении в районах Ровнополя на Донетчине и Новодаровки Запорожской области противник совершил неудачные попытки восстановление утраченного положения. Об этом утром также информировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, в Генштабе информировали, что Силы обороны выбили россиян с позиций у Орехово-Василовки на Бахмутском направлении. Оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки,