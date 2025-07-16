С самого начала было очевидно, что на этом отрезке фронта враг не достигнет успехов. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что враг не имел четкой стратегической цели.

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Почему россияне просчитались на Сумщине?

По словам полковника запаса ВСУ, украинские командиры оперативного уровня качественно проводят операции по чистке вражеских сил на Сумском направлении. С начала наступления на область россияне не имели стратегической инициативы.

Россияне не имели достаточного количества сил и средств, не имели стратегической задачи. Они не смогут захватить Сумы, а тем более двигаться в сторону Киева,

– подчеркнул он.

Он добавил, что украинские защитники на Сумщине не проводили бессмысленные штурмы, в результате которых были бы большие потери. Наоборот – четко выполняют свои задачи, часто берут оккупантов в огневое окружение и наносят удары по вражеским тылам (говорится о Льгов, Титчино и Рыльск).

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К слову, ГУР Министерства обороны Украины использует наземные беспилотные платформы, в частности НРК "Ярость". Так, недавно на Сумском направлении "Ярость" открыла плотный пулеметный огонь, уничтожая живую силу противника.