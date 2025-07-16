Від самого початку було очевидно, що на цьому відтинку фронту ворог не досягне успіхів. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ворог не мав чіткої стратегічної мети.

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Чому росіяни прорахувались на Сумщині?

За словами полковника запасу ЗСУ, українські командири оперативного рівня якісно проводять операції щодо чистки ворожих сил на Сумському напрямку. Від початку наступу на область росіяни не мали стратегічної ініціативи.

Росіяни не мали достатньої кількості сил та засобів, не мали стратегічного завдання. Вони не зможуть захопити Суми, а тим паче рухатись в сторону Києва,

– наголосив він.

Він додав, що українські захисники на Сумщині не проводили беззмістовні штурми, внаслідок яких були б великі втрати. Навпаки – чітко виконують свої завдання, часто беруть окупантів у вогневе оточення та завдають ударів по ворожих тилах (мовиться про Льгів, Тітчине та Рильськ).

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До слова, ГУР Міністерства оборони України використовує наземні безпілотні платформи, зокрема НРК "Лють". Так, нещодавно на Сумському напрямку "Лють" відкрила щільний кулеметний вогонь, знищуючи живу силу противника.