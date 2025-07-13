Российские войска, несмотря на активные наступательные действия, не смогли добиться существенных успехов на большинстве направлений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Смотрите также Бои приблизились к админгранице, – ОСУВ "Хортица" о ситуации на Днепропетровщине

Какова ситуация возле Покровска?

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска имеют успехи на Покровском направлении. По последним геолокационным снимкам, они продвинулись на юг от населенного пункта Удачное в районе Покровска.

Российские войска продолжают наступления в направлениях Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, а также в районах Луча, Лисовки и Сергеевки.

По данным ISW, враг пытался вытеснить украинских защитников с позиций в районах Русиного Яра, Степановки, Полтавки, Владимировки и Разино.

Кроме того, с целью блокирования Покровско-Мирноградской громады, оккупанты атаковали вблизи Новоэкономического, Миролюбовки, Звирово и в направлении Родинского.

Также они пытались продвинуться у Удачного, Молодецкого, Дачного, Орехового и Алексеевки. Бои здесь остаются интенсивными.

Ранее Институт изучения войны заявлял, что в среднем Россия продвигается на 15 квадратных километров ежедневно. Поэтому для полной оккупации Украины в таком темпе ей понадобится около 89 лет.