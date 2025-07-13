Російські війська, попри активні наступальні дії, не мають суттєвого успіху на більшості напрямків. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Яка ситуація біля Покровська?

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська мають успіхи на Покровському напрямку. За останніми геолокаційними знімками, вони просунулись на південь від населеного пункту Удачне в районі Покровська.

Російські війська продовжують наступи в напрямках Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, Разіна, Мирного, Миролюбівки, а також у районах Променя, Лисівки та Сергіївки.

За даними ISW, ворог намагався витіснити українських захисників із позицій у районах Русиного Яру, Степанівки, Полтавки, Володимирівки та Разіного.

Крім того, з метою блокування Покровсько-Мирноградської громади, окупанти атакували поблизу Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового та в напрямку Родинського.

Також вони намагалися просунутись біля Удачного, Молодецького, Дачного, Горіхового і Олексіївки. Бої тут залишаються інтенсивними.

Раніше Інститут вивчення війни заявляв, що у середньому Росія просувається на 15 квадратних кілометрів щодня. Тож для повної окупації України в такому темпі їй знадобиться близько 89 років.