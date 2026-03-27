Контратаки ВСУ срывают планы врага: наступление на "пояс крепостей" может не состояться

Украинские силы достигают ощутимых успехов на юге, заставляя россиян перебрасывать резервы с других направлений и менять свои планы по наступлению на так называемый "пояс крепостей".

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Как ВСУ срывают планы врага?

Командование Десантно-штурмовых войск Украины 26 марта сообщило, что украинские силы освободили Березовое (к юго-востоку от Александровки) на Днепропетровщине.

С конца января 2026 года украинские силы достигли существенных тактических успехов на юге и в целом отбили больше территории, чем российские войска захватили в феврале 2026 года,

– отметили аналитики.

Украинские чиновники также сообщали, что с конца января до середины марта 2026 года ВСУ освободили более 400 квадратных километров на направлениях Александровки и Гуляйполя в рамках двух отдельных операций.

Двойные тактические действия Украины – сдерживания и отражения российских войск на юге – имеют каскадный эффект на других участках фронта, заставляя российское командование выбирать между обороной от контратак и переброской ресурсов для наступлений.

В начале марта 2026 года Россия была вынуждена перебросить элитные подразделения ВДВ и морской пехоты из Донецкой области на юг, что, вероятно, нарушило планы наступления врага на "пояс крепостей".

Российские войска ранее не проводили одновременных наступлений на разных участках фронта, поэтому маловероятно, что они смогут достичь значительных успехов в районе "пояса крепостей", параллельно реагируя на украинские успехи на направлениях Гуляйполя и Александровки,

– говорится в отчете.

Как отмечают в ISW, захват "пояса крепостей" в 2026 году выглядит маловероятным.

Российские войска пытались захватить эти позиции в 2014 и 2022 годах, но безуспешно. На пятый год полномасштабной войны такая операция, вероятно, продлится годами и потребует значительных человеческих и материальных ресурсов.

Кроме того, российская армия не демонстрирует способности быстро окружать или захватывать крупные города: даже Покровск, значительно меньший населенный пункт с довоенным населением около 60 тысяч, она штурмовала почти два года.

