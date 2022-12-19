Очень сложные: в разведке рассказали об операциях ВСУ на территории России

Украинские военные проводят операции на территории России. И используют для этого разные средства.

Такие операции – сложные, к ним нужно тщательно готовиться. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Только военные цели

Скибицкий подчеркнул, что ВСУ проводят операции исключительно против военных целей. Это объекты России, из которых государство-агрессор атакует украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Речь идет о логистических центрах или командных пунктах захватчиков.

Это объекты вооруженных сил Российской Федерации, с которых совершаются удары по Украине, в частности логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

– объяснил чиновник.

Отметим, специалисты американского Института войны подчеркивали, что Международное право разрешает ВСУ наносить удары по законным целям и на территории России.

В каком состоянии российские вооруженные силы

Скибицкий оценивает состояние российских вооруженных сил как гораздо худшее, чем до вторжения. Не только из-за безумных потерь, но и из-за санкций. Кроме современных боевых танков, ограничения коснулись авиации, производства баллистических и крылатых ракет.

Разведчик заверил, что даже соглашение с иранским режимом не смогло этого компенсировать. Кстати, Тегеран тоже опасается санкций Запада, поэтому будет откладывать поставки ракет как можно дольше.