ВСУ проводят зачистку в Херсоне: горожан призывают оставаться дома
Источник:Media Center Ukraine
Украинские защитники 11 ноября освободили Херсон. Однако в городе еще проводят зачистку от российских оккупантов.
Местных жителей просят оставаться дома. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Россияне еще прячутся в Херсоне
Хлань отметил, что какая-то часть россиян осталась в Херсоне. Вероятно, они не смогли переправиться, переоделись и рассредоточились по городу.
По словам чиновника, какое количество оккупантов, непонятно. Оставшиеся захватчики ищут пути, как пересечь Днепр и попасть на левый берег. Соответственно, часть из них будет сдаваться в плен, другую часть ликвидируют ВСУ.
В Херсоне – зачистка
Депутат пояснил, что сейчас ВСУ в Херсоне проводят зачистку от остатков российских войск. После завершения процесса можно будет сказать, что Херсон полностью под контролем ВСУ.
Тогда и военные могут рассказать, какое количество оккупантов еще оставалось в городе.
Как происходило освобождение Херсона
- С 9 ноября появлялись сообщения, что ВСУ освобождают населенные пункты Николаевской и Херсонской областей.
- 11 ноября украинские воины зашли в сам Херсон. Жители города вышли на центральную площадь с украинскими флагами.
- Впоследствии в ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
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