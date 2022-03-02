ВСУ работает: сбили российский вертолет после боя в небе над Киевщиной
Источник:телеграмм "Последний Блокпост"
Вооруженные Силы Украины сбили российских вертолет после боя в небе над селом Бабинцы Киевской области.
В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Однако ВСУ мужественно уничтожают вражескую технику и оккупантов.
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2 марта Вооруженные Силы в очередной раз уничтожили технику – вражеский вертолет, который летал над Киевщиной.
Российский вертолет, сбитый ВСУ, внутри / Фото "Последний Блокпост"
Российский самолет, сбивший ВСУ / Фото "Последний Блокпост"
Ранее Силы спецопераций Украины передали "приветствие" российским артиллеристам. Из-за циничных обстрелов украинских городов теперь последние – главная цель украинских военных.
Всего с начала войны российские захватчики запустили по городам Украины около 200 ракет. Если точнее, то речь идет о 180 единицах. Эти данные были названы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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