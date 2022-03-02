ВСУ работает: сбили российский вертолет после боя в небе над Киевщиной

Вооруженные Силы Украины сбили российских вертолет после боя в небе над селом Бабинцы Киевской области.

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Однако ВСУ мужественно уничтожают вражескую технику и оккупантов.

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2 марта Вооруженные Силы в очередной раз уничтожили технику – вражеский вертолет, который летал над Киевщиной.



Российский вертолет, сбитый ВСУ, внутри / Фото "Последний Блокпост"



Российский самолет, сбивший ВСУ / Фото "Последний Блокпост"

Ранее Силы спецопераций Украины передали "приветствие" российским артиллеристам. Из-за циничных обстрелов украинских городов теперь последние – главная цель украинских военных.

Всего с начала войны российские захватчики запустили по городам Украины около 200 ракет. Если точнее, то речь идет о 180 единицах. Эти данные были названы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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