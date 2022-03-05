24 февраля 2022 года Россия начала вероломную войну против Украины, но российские захватчики встретили здесь яростное сопротивление.

Обратите внимание Санкции должны решительно ударить по военной машине Путина, – Моравецкий

Данные от Генштаба ВСУ

На Донецком направлении враг старается продолжить наступление в направлениях Днепра и Запорожья. Для этого оккупанты планируют использовать до семи батальонно тактических групп (БТГ) из состава 1, 2 АК и 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии.