24 лютого 2022 року Росія почала віроломну війну проти України, але російські загарбники зустріли тут лютий опір.

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Зведення Генштабу ЗСУ

На Донецькому напрямку ворог старається продовжити наступ у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя. Для цього окупанти планують використати до семи батальйонно-тактичних груп (БТГ) зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії.

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