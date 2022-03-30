Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о том, как Украина формирует свою позицию в переговорах с оккупантами. Большую роль в этом сыграют наши защитники.

Читайте также Через 2 – 4 дня Россия может подтвердить предложения, – Подоляк о новом этапе переговоров

ВСУ расставляют акценты

Как рассказал Подоляк, переговоры и защита ВСУ нашей страны идут двумя параллельными процессами.

ВСУ расставляют конкретные акценты, которые мы используем в переговорном процессе,

– рассказал он.

Кроме того, наши герои заставили врага забыть ультимативную форму общения. Это создало комфортные условия для украинской переговорной группы.

Процесс модерирует президент Владимир Зеленский, и в его директивах постоянно отмечается, что целостность и суверенитет Украины – это даже не обсуждаемые вопросы.

Основная цель переговоров – получить такой каркас безопасности, чтобы Россия больше никогда не смогла атаковать Украину, а также ясное понимание, что Украина получит после войны.