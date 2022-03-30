Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про те, як Україна формує свою позицію у переговорах з окупантами. Велику роль у цьому відіграють наші захисники.

Читайте також Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

ЗСУ розставляють акценти

Як розповів Подоляк, переговори та захист ЗСУ нашої країни йдуть двома паралельними процесами.

ЗСУ розставляють конкретні акценти, які ми використовуємо у переговорному процесі,

– розповів він.

Окрім того, наші герої змусили ворога забути про ультимативну форму спілкування. Це створило комфортні умови для української переговорної групи.

Процес модерує президент Володимир Зеленський, і в його директивах постійно зазначається, що цілісність та суверенітет України – це питання, які навіть не обговорюються.

Основна мета переговорів – отримати такий каркас безпеки, щоб Росія більше ніколи не змогла атакувати Україну, а також чітке розуміння, що Україна отримає після війни.

Буде цікаво – Російські спецпризначенці з трьох загонів відмовилися воювати попри погрози