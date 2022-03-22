После того как наши солдаты разбивают колонны россиян, полезная техника переходит в пользование украинской армии. Она будет использована для обороны страны.
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ВСУ в очередной раз получили полезные трофеи оккупантов
Так, украинские воины раз разбили колонну россиян и получили трофеи. На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский: "Российские войска сегодня – фактически один из поставщиков техники для нашей армии". Орки и в страшном сне не могли это увидеть.
ВСУ снова получили трофеи / Фото из фейсбука ВСУ
Один из трофеев, которій достался украинскими воинами / Фото из фейсбука ВСУ
ВСУ разбили колонну орков и получили трофеи / Фото из фейсбука ВСУ
Обратите внимание – ночное обращение Зеленского: смотрите видео