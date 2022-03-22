Після того, як наші солдати розбивають колони росіян, техніка, яка буде корисна, переходить у користування української армії. Вона використовує її для оборони країни.

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ЗСУ вчергове отримали корисні трофеї окупантів

Так, українські воїни вкотре розбили колону росіян і отримали трофеї. На захопленій техніці видно один зі знаків рашистів – V.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський: "Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії". Орки й в страшному сні не могли такого побачити.



ЗСУ знову отримали трофеї / Фото з фейсбуку ЗСУ



Один із трофеїв, отриманих українськими воїнами / Фото з фейсбуку ЗСУ



З СУ розбили колону орків й отримали трофеї / Фото з фейсбуку ЗСУ

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