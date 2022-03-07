ВСУ удалось остановить тыловую колонну врага, которая перевозит топливо, боекомплект и еду. А без этого оккупанты становятся беспомощными.

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При этом в бензовозах полно солярки, которая теперь пойдет на нужды наших военных. "Наступать на Киев без горючего будет немного проблематично", – отметил военкор Андрей Цаплиенко.

Согласитесь, список вещей, на которые можно смотреть вечно, пополнился новым пунктом – кадрами разбитой российской техники. Наслаждайтесь!

Разбитая колонна бензовозов под Прилуками: видео (Внимание, есть нецензурная лексика)

Минобороны советует гражданским целиться именно в тыловую колонну. Она не бронированная, так что остановить ее можно всеми доступными способами: используйте охотничье оружие, "коктейли Молотова" или создавайте препятствия на дорогах.

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