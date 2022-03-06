Захватчики двигались со стороны Балаклеи, что на Харьковщине. Они даже попытались совершить прорыв, но их остановили.

Кстати Враг несет потери и уклоняется от прямого огневого контакта с ВСУ

В результате колонна российской техники осталась разбита.

Оккупанты несут потери

Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. Украинцы оказывают мощное сопротивление, поэтому оккупанты уже деморализованы.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!