Загарбники рухались з боку Балаклії, що на Харківщині. Вони навіть спробували зробили прорив, але їх зупинили.
До речі Ворог зазнає втрат і ухиляється від прямого вогняного контакту із ЗСУ
У результаті колона російської техніки залишилась розбита.
Окупанти зазнають втрат
Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Українці чинять потужний супротив, тож окупанти вже деморалізовані.
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