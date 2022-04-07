ВСУ превратили в металлолом войска 38 бригады России

Порой все, что остается от российской армии захватчиков после встречи с украинским защитниками – гора металлолома. Так произошло и с 38-й бригадой оккупантов.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало фотографии металлолома, который в России до этого гордо назывался "38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебска ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада". Там она даже считалась элитной.

Стоящее Моментальное вооружение: что означает ленд-лиз для Украины

Как именно была уничтожена эта бригада, украинские военные пока не сообщают.

Остатки российской техники после боя с украинцами / Фото СтратКом ВСУ

Груда металлолома, который был военной техникой россиян / Фото СтратКом ВСУ

Стоит отметить, что эта бригада называется "Витебская", но она не из Беларуси. Место ее постоянной дислокации – село в Амурской области. "Витебской" она стала, потому что так называлась ее предшественница – 31-я гвардейская стрелковая дивизия во время Второй мировой войны. Она участвовала в битве за Витебск, и так получила свое название.

Украинцы разбили "Витебскую" бригаду / Фото СтратКом ВСУ