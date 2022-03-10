ВСУ разбивают и сжигают технику врага по всей Украине

Украинские военные продолжают уничтожать как врага, так и его технику на нашей земле. Бои идут по всей ширине фронта.

Вооруженные Силы Украины опубликовали видео уничтоженной техники врага (то, что от нее осталось) после боя против оккупантов бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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Оккупанты по лесным дорогам пытались проникнуть в глубь обороны Объединенных сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось.

Видео уничтоженной техники в украинских лесах

Еще одно видео после боя опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. Украинским бойцам снова удалось разбить врага. Только на этот раз техника не была уничтожена, а захвачена в плен. Это танк Т-72. На нем маркировка оккупантов "О". Вполне вероятно, что военная колонна зашла с территории Беларуси.

Видео захваченного танка Т-72

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