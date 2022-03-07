Украинские защитники продолжают обезвреживать как самого врага, так и его технику. В сети обнародовали видео того, как украинские военные в очередной раз расправились с россиянами.

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ВСУ разгромили колонны оккупантов

Украинцы уничтожили вражескую колонну, пытавшуюся доставить своим помощь в виде топлива. Чем дальше россияне заходят вглубь Украины, тем больше у них потерь и меньше возможности обеспечивать свои войска.

Вооруженные силы разгромили колонны оккупантов: смотрите видео

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