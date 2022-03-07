Українські захисники продовжують знешкоджувати як самого ворога, так і його техніку. У мережі оприлюднили відео того, як українські військові вчергове розправилися з росіянами.
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ЗСУ розгромили колони окупантів
Українці знищили ворожу колону, яка намагалася доставити своїм допомогу у вигляді палива. Що далі росіяни заходять углиб України, то більше в них втрат і менше можливості забезпечувати свої війська.
Збройні сили розгромили колони окупантів: дивіться відео
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