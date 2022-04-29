Обломки беспилотника немного повредили дом, на который упали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Обломки зацепили дом

Валентин Резниченко сообщил, что обломки российского беспилотника упали на частный дом в селе. Из-за этого повреждения получили крыша и окно дома, но в целом ситуация нормальная.

Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально,

– сообщил Резниченко.

Напомним, что по состоянию на утро 28 апреля Россия потеряла 187 самолетов, 155 вертолетов и 215 беспилотников. Очевидно, во вражеской армии стало еще меньше авиации.

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