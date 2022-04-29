Уламки безпілотника дещо пошкодили будинок, на який впали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Уламки зачепили будинок

Валентин Резніченко повідомив, що уламки російського безпілотника впали на приватний будинок у селі. Через це пошкоджень зазнали дах і вікно будинку, але загалом ситуація нормальна.

Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально,

– повідомив Резніченко.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 квітня Росія втратила 187 літаків, 155 гелікоптерів та 215 безпілотників. Вочевидь, у ворожої армії стало ще менше авіації.

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