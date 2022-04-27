ВСУ сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету
27 апреля 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко
Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов. С ними активно борются украинские бойцы противовоздушной обороны.
Одну из вражеских ракет россиян удалось сбить в Днепропетровской области. Фотографии сбитой ракеты опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Обломки ракеты упали на поляне, никого не задев. Разрушений нет, пострадавших тоже.
Обломки сбитой ракеты / Фото Валентина Резниченко
Каким образом была сбита ракета – не сообщается.