ВСУ сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету

27 апреля 2022 , 11:56
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Валентин Резниченко

Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов. С ними активно борются украинские бойцы противовоздушной обороны.

Одну из вражеских ракет россиян удалось сбить в Днепропетровской области. Фотографии сбитой ракеты опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Обломки ракеты упали на поляне, никого не задев. Разрушений нет, пострадавших тоже.


Обломки сбитой ракеты / Фото Валентина Резниченко

Каким образом была сбита ракета – не сообщается.

Автор: Ігор Саджениця