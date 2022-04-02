Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что мы уже сбили 6 авиационных полков врага. Такое же количество полков вертолетов, передает 24 канал.

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Они еще долго будут бить ракетами по Украине. Есть много крылатых ракет воздушного базирования. Преимущественно это делают со стратегических бомбардировщиков, даже не входящих в воздушное пространство Украины,

– сказал Арестович.

Арестович сказал, что партнеры не закроют нам небо, но могут дать вооружение, чтобы мы сделали это сами.

"Мы сбили 6 авиационных полков самолетов и 6 полков вертолетов. То есть это уже полторы воздушные армии в одном случае и в другом. Поэтому мы сами закрыли и закрываем очень хорошо, если нам предоставить соответствующее оружие. Мы его ждем", – заметил он.

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