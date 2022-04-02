Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ми вже збили 6 авіаційних полків ворога. Таку ж кількість полків вертольотів, передає 24 канал.

До теми 17 800 ліквідованих окупантів і повно знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Вони ще довго будуть бити ракетами по Україні. Мають багато крилатих ракет повітряного базування. Переважно це роблять зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять у повітряний простір України,

– сказав Арестович.

Арестович зауважив, що партнери не закриють нам небо, але можуть дати озброєння, щоб ми зробили це самі.

"Ми збили 6 авіаційних полків літаків і 6 полків вертольотів. Тобто це вже півтори повітряні армії в одному випадку та в іншому. Тому ми самі закрили і закриваєимо дуже добре, якщо нам надати відповідну зброю. Ми на неї чекаємо", – зауважив він.

Вас може зацікавити, як ми збиваємо ворожі вертольоти: дивіться відео