В этот раз наши защитники уничтожили БПЛА (беспилотный летательный аппарат).
Важно Уничтожение крейсера "Москва" стало стратегическим успехом украинцев, – Минобороны Австрии
Известно, что "Орлан-10" в Донецкой области смогли подстрелить Сечеславские десантники.
"Может показаться – пустяк. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США" – сообщили в Генштабе ВСУ.
Смотрите фото подбитого беспилотника:
Ранее украинцы опубликовали видео с беспилотника нашего производства, который зафиксировал оккупантов, а также снял их уничтожение.
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