Цього разу наші захисники знищили – БПЛА (безпілотний літальний апарат).
Важливо Знищення крейсера "Москва" стало стратегічним успіхом українців, – Міноборони Австрії
Відомо, що "Орлан-10" на Донеччині змогли вполювати Січеславські десантники.
"Може здатися – дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США" – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Дивіться фото підбитого безпілотника:
Раніше українці опублікували відео з безпілотника нашого виробництва, який зафіксував окупантів, а також зафільмував їх знищення.
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