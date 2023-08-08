Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, каким образом российские оккупанты пытаются атаковать линию фронта и как мастерски украинские воины отбивают эти атаки.

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ВСУ работают в режиме охоты

Применение "Аллигатора" Ка-52 близко к фронту может свидетельствовать об оживлении наступательных действий со стороны Сил обороны.

У россиян существует определенный алгоритм действий при подходе к линии соприкосновения. На карте российских летчиков указан предел, по которому они не могут выполнять боевые задачи.

Однако линия фронта дышит. Наша разведка, особенно Силы Специальных Операций с ПЗРК заходят в определенную глубину и в режиме охоты выжидают российские вертушки,

– добавил летчик-инструктор.

Полковник ВСУ в запасе рассказал, как ВСУ сбили Ка-52: смотрите видео

Российские вертолеты по картам, словно подходят к линии фронта на безопасный запуск ракет. В частности, речь идет о ракетах ЛМУР, которые бьют по целям до 15 километров.

"Наша разведка может заходить и на 5, и на 10, и на 15 километров, поэтому одна пара с "трубой" может минуснуть вертушку", - сказал военный эксперт.

Благодаря эффективным механизмам, применяемым Силлами обороны, у россиян не осталось безопасного предела подхода к линии фронта. Поэтому, как результат, украинские воины ликвидировали Ка-52.

Что известно об ущербе Ка-52