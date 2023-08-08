Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, каким образом российские оккупанты пытаются атаковать линию фронта и как мастерски украинские воины отбивают эти атаки.
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ВСУ работают в режиме охоты
Применение "Аллигатора" Ка-52 близко к фронту может свидетельствовать об оживлении наступательных действий со стороны Сил обороны.
У россиян существует определенный алгоритм действий при подходе к линии соприкосновения. На карте российских летчиков указан предел, по которому они не могут выполнять боевые задачи.
Однако линия фронта дышит. Наша разведка, особенно Силы Специальных Операций с ПЗРК заходят в определенную глубину и в режиме охоты выжидают российские вертушки,
– добавил летчик-инструктор.
Полковник ВСУ в запасе рассказал, как ВСУ сбили Ка-52: смотрите видео
Российские вертолеты по картам, словно подходят к линии фронта на безопасный запуск ракет. В частности, речь идет о ракетах ЛМУР, которые бьют по целям до 15 километров.
"Наша разведка может заходить и на 5, и на 10, и на 15 километров, поэтому одна пара с "трубой" может минуснуть вертушку", - сказал военный эксперт.
Благодаря эффективным механизмам, применяемым Силлами обороны, у россиян не осталось безопасного предела подхода к линии фронта. Поэтому, как результат, украинские воины ликвидировали Ка-52.
Что известно об ущербе Ка-52
- В Запорожской области украинская противовоздушная оборона сбила русский вертолет Ка-52. В 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что их боец "отминусовал" вертолет из ПЗРК.
- Экипаж вертолета составляет два человека (пилот и штурман-оператор). Катапультирование членов экипажа из кабины Ка-52 возможно на высотах от 0 до 4100м.
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили немало российских вертолетов Ка-52. По данным разведки Минобороны Британии, Россия, вероятно, потеряла около 40 Ка-52 после вторжения в Украину.