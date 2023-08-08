Украинское контрнаступление продвигается медленно. Заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендла назвал ключевые преимущества украинских военных над противником, от которых может зависеть успех украинского продвижения вперед.

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Обстановка на фронте

По словам Вендлы, Украине пока не удалось добиться значительного прорыва на фронте. И это можно объяснить прежде всего двумя вещами.

Во-первых, разноплановостью линии фронта, которая составляет более 1000 километров.

На Херсонском направлении наличие реки "укрепляет" оборону россиян.

Успех в Запорожском направлении открывает для украинцев путь в Крым.

В Донецком направлении украинским силам будет непросто. Поскольку он покрыт городами, придется "сражаться квартал за кварталом, дом за домом, подъезд за подъездом".

На Луганском много болот и лесов, что способствует оборонным действиям.

Украина пытается привлекать внимание противника по разным направлениям, чтобы заставить его распределять силы и не скапливать их на одном направлении. Однако россияне делают тоже самое. Они прекрасно понимают, что Юг – это стратегическая цель Украины, поэтому пытаются отвлечь ее на Севере, подтягивая туда дополнительные резервы.

Второе препятствие для украинского контрнаступления – это большие усилия врага "влезть в оборону" на захваченных территориях.

На юге после утраты Херсона россияне создали мощные оборонительные укрепления. Для сравнения: если в среднем на одну из оккупированных областей оккупанты имеют 400 оборонительных сооружений, то на Запорожском их было 1400.

Оборонные меры россиян многослойны:

Они состоят из глубоких рвов и различных минных полей, траншей, артиллерийских позиций и резервных районов, что препятствует прорыву украинских войск,

– отмечает Вендла.

Почему успех контрнаступления реален

Впрочем, говорит полковник, несмотря на сложную ситуацию на фронте и мощную оборону противника, у украинцев есть шанс на успешные контрнаступательные действия. И это возможно благодаря ряду преимуществ, которыми они обладают над своим противником.

Так, Украина имеет преимущество в дальнобойной артиллерии. Она более рационально и эффективно использует имеющиеся у нее средства. Также украинские войска преобладают российские в точности нанесения ударов, что является заслугой хорошей боевой разведки.

Благодаря точным ударам украинцы изолируют россиян от необходимого обеспечения, в частности, боеприпасов и "бутербродов".

Отдельного внимания заслуживают удары по российским судам в Черном море.

По словам полковника, эти атаки продемонстрировали способность украинцев наносить удары на большие расстояния. Кроме того, они показали неспособность России защитить свою инфраструктуру в Черном море.

Хотя россияне построили мощную оборону, следует учесть, что 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно.

И если Украине удастся выявить пробелы в российской обороне, то благодаря точности огня, лучшей тактике действий малых подразделений и лучшим разведывательным данным, у нее, безусловно, есть шанс,

– считает Вендела.

По словам полковника, потенциал украинских военных позволяет им продвинуться вперед до наступления зимы.

Контрнаступление Украины