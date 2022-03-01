Также 15 раз понадобилась помощь спасателей и в других случаях – в частности, во время эвакуации. В безопасные места доставили 63 человека, из которых 11 – дети.

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Эвакуировали людей из Сартаны, Северодонецка и Сватового

Так, 27 февраля эвакуировали людей из Сартаны, Новотошкивского, Северодонецка, Сватового, Лебединского и Воеводовки. Привлекали сотрудников ГСЧС к подвозу продуктов первой необходимости.

Питьевую воду и еду привезли в Северодонецк, Счастье, Светличное, Красногоровку, Марьинку, Острое, Авдеевку, "Шахту Центральную".

Работы восстановления не могут провести из-за обстрелов

Спасатели разобрали и обрушенное здание в Счастье. Однако приступить к восстановительным работам не удается из-за постоянных обстрелов оккупантов.