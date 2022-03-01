Також 15 разів знадобилась допомога рятувальників і в інших випадках – зокрема, під час евакуації. До безпечних місць доставили 63 особи, з яких 11 – діти.

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Евакуювали людей з Сартани, Сєвєродонецька та Сватового

Так 27 лютого евакуювали людей з Сартани, Новотошківського, Сєвєродонецька, Сватового, Лебединського та Воєводівки. Залучали співробітників ДСНС до підвозу продуктів першої необхідності.

Питну воду та їжу привезли в Сєвєродонецьк, Щастя, Світличне, Красногорівку, Мар'їнку, Гостре, Авдіївку, "Шахту Центральну".

Роботи відновлення не можуть провести через обстріли

Рятувальники розібрали і завалену будівлю в Щасті. Проте приступити до відновлювальних робіт не вдається через постійні обстріли окупантів.

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