Наши герои каждый день ломают планы врага и сокращают количество его личного состава и боевой техники. Враг несет потери на земле и в воздухе и, несмотря на безумные потуги, не может добиться никакого успеха.

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Поздравление с Днем Знамени от героев ВСУ

Воины ВСУ сообщили, что подразделения зенитно-ракетных войск приготовили украинцам особое поздравление с Днем Флага. Силам обороны Востока удалось уничтожить вертолет оккупантов К-52. Врагу следует помнить, что в Украине его будет ждать только такая участь.

Война россии против Украины: последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Альянс продолжит делать все для того, чтобы победа Украины над российскими оккупантами наступила как можно скорее. Вместе с тем, он отметил, что война перешла в битву на истощение, а зима будет крайне сложной, к чему всем нужно готовиться.

Джастин Трюдо и Олаф Шольц объявили о новом пакете санкций против россии. Кроме того, они рассказали, что Украина в скором времени получит новый пакет помощи.

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