Наші герої кожного дня ламають плани ворога та скорочують кількість його особового складу та бойової техніки. Ворог зазнає втрат на землі та у повітрі й попри шалені потуги не може досягнути жодного успіху.

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Привітання з Днем Прапора від героїв ЗСУ

Воїни ЗСУ повідомили, що підрозділи зенітно-ракетних військ приготували українцям особливе привітання з Днем Прапора. Силам оборони сходу вдалося знищити вертоліт окупантів К-52. Ворогу варто пам'ятати, що в Україні його чекатиме лише така доля.

Війна росії проти України: останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що Альянс продовжить робити все для того, щоб перемога України над російськими окупантами настала якомога швидше. Разом з тим він зазначив, що війна перейшла у битву на виснаження, а зима буде вкрай складною, до чого усім потрібно готуватися.

Джастін Трюдо та Олаф Шольц оголосили про новий пакет санкцій проти росії. Окрім того, вони розповіли, що Україна незабаром отримає новий пакет допомоги.

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