Беспилотник пополнил и немалые потери врага. Фото разбитого дрона обнародовали на странице оперативного командования "Восток"

Важно Разведка опубликовала данные гражданских пилотов из России, которые убивают украинцев

россияне называли дрон "невидимкой"

российские пропагандисты, ссылаясь на свое военное руководство, писали, будто беспилотник Zala – неуязвимый для украинских РЭБ. Оккупанты наивно надеялись, что ВСУ его не видят.

В ВСУ отметили, что холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и точным огнем перечеркнула очередные надежды россиян.

Сбили очередного "аналоговнета",

– написали в ОК.



ВСУ сбили очередного беспилотника врага / Фото ОК "Восток"



Наши защитники сбили российскую "невидимку" / Фото ОК "Восток"

Потери врага в авиации

С начала вторжения России украинские защитники обезвредили немало вражеской техники. В частности, и авиации:

средства ПВО – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714.

Кстати, 22 июля над Одесщиной был сбит российский беспилотник. Враг пытался проводить воздушную разведку. Он фиксировал побережье и портовую инфраструктуру.

Смотрите также – склад россиян красиво минуснули с помощью "Феникса": видео